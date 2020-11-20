الاتحاد السكندري يضم «سيمو» 5 مواسم

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أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي عن إتمام صفقة انتقال لاعب نادي المنصورة عبد السميع إبراهيم وشهرته "سيمو" مواليد 1998 ويلعب فى مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب.

وأتم النادي التعاقد بعد نجاح مفاوضات إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه، حيث وقع اللاعب علي عقد يمتد لخمسة مواسم وذلك عقب موافقة حسام حسن المدير الفني والذي أشاد بإمكانات اللاعب.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري :"تسعى إدارة النادي في إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق إلى ضم بعض المواهب من دوري القسم الثاني والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المُبشرة".