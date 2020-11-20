أحمد مجدي: فضلت اللعب للزمالك عن الأهلي بعد رحلة الاحتراف في اليونان

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كشف أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي بعدما أنهى رحلة احترافه في الدوري اليوناني.

وقال أحمد مجدي في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "الأهلي والزمالك فاوضوني عقب انتهاء رحلتي الاحترافية في اليونان، ولكني فضلت الانضمام للقلعة البيضاء".

وأضاف: "فضلت اللعب لصفوف الزمالك بسبب عدم مشاركتي مع الأهلي حين كنت ناشئًا خلال فترة تواجد مانويل جوزيه كمدرب للفريق الأول".

وأكمل: "رحلت عن الأهلي بسبب جوزيه فكان من الصعب العودة في ظل استمرار وجوده على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر".

وواصل:" تعجلت في اتخاذ قرار العودة من رحلة الاحتراف، رغم أنني كنت أقدم مستوى جيد، وتعرضت هناك للظلم بعدما حاسبني وكيل اعمالي على ما قدمته مع باقي المحترفين، حيث كنت اواجه مشاكل معهم".

وأكمل:" كنا مكسرين الدنيا ولم يكن هناك أحد يتحدث عنا من منتخب مصر ولم يكن هناك سوشيال ميديا تتابعنا وقتها".

وأشار إلى أنه قرر العودة لمصر، بعدما عاد قبله محمود عبد الرازق شيكابالا إلى القلعة البيضاء وبسؤال الأخير عن مستواه أجاب بأنه لاعب جيد وسيكون إضافة للفريق.

وأتم مجدي تصريحاته:" عاد شيكابالا سألوه فقال لاعب جيد في وسط الملعب وهو أيضا كان رأي المدرب فينجادا حيث أبلغهم بأنني سأكون أفضل لاعب في مصر لذلك كنت متحمس لخوض التجربة".