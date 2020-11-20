وزير الخارجية الصيني يزور اليابان الأسبوع المقبل

يسعى وزير الخارجية الصيني، وانج يي لدعم العلاقات مع اثنين من حلفاء الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حيث أن العد التنازلي لنهاية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يدفع لإعادة تقويم علاقات بكين مع جيرانها المقربين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وسيزور وزير الخارجية الصيني اليابان يومي 24 و25 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، حيث سيلتقي مع رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا بالإضافة إلى نظيره، توشيميتسو موتيجي.

وبعد ذلك سيتوجه وانج إلى سول من 25 إلى 27 تشرين ثان/نوفمبر لإجراء محادثات ستشمل الاجتماع مع وزيرة الخارجية، كانج كيونج وا، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية.

وسيبحث موتيجي، الثلاثاء المقبل، مع وانج، وهو أول مسؤول صيني رفيع المستوى يزور اليابان منذ شباط/فبراير، جائحة فيروس كورونا والقضايا الإقليمية واحتمال استئناف سفر رجال الأعمال المتبادل بعد توقف الرحلات الجوية في وقت سابق من هذا العام، حسبما أفاد الوزير الياباني.

وأجبرت الجائحة البلدين على تأجيل زيارة رسمية من جانب الرئيس الصيني شي جين بينج إلى طوكيو في نيسان/أبريل الماضي.

وكان من المفترض أن يصبح شي أول رئيس صيني يزور اليابان منذ أن قام هو جينتاو بذلك عام 2008.