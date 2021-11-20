الاتحاد يعلن قائمته لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة غدا الأحد، على ستاد الكلية الحربية، ضمن حسابات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 22 لاعبا كالتالي: «محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، محمد مجدى، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم يحيى، محمد رجب، صبرى رحيل، أحمد نبيل مانجا، عبد الغنى محمد، مورو، سعيد سيبمورى، عادل نيمار، أحمد على، كريم الديب، أحمد عادل ميسى، مابولولو، بنجامين».

ويدخل فريق الاتحاد السكندري هذه المباراة محتلا المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد سيراميكا بالمرتبة الخامسة برصيد 8 نقاط.