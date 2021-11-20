شيع المئات من أهالي قرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، جنازة عروسة وشقيقة العريس وخاله، ضحايا حادث انقلاب سيارة الزفاف بهم في ترعة مياه بطريق فرغان، وذلك أمام كوبري البوصة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

ولفظت العروسة أنفاسها الأخيرة بعد سويعات من وقوع الحادث، متأثرة بإصابتها في انقلاب سيارة الزفاف؛ لتلحق بشقيقة العريس وخاله، اللذان توفيا جراء الحادث فور وقوعه، فيما أصيب العريس بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

والبداية كانت بتلقي اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول كلًا من: سعيد وجدي مأمون، 22 سنة، العريس، ومنى محمد، 18 سنة، العروسة، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، ومنة، شقيقة العريس، 16 سنة، وشاكر نبيه، خال العريس، 37 سنة، متوفيان، وبعد سويعات لحقت العروسة بالمتوفيين وفارقت الحياة متأثرةً بإصابتها.

وتبين أنه أثناء توجه العروسين ورفقتهما شقيقة العريس وخاله (قائد السيارة) من الكوافير في طريقهم إلى قاعة الزفاف انقلبت السيارة في مياه ترعة بطريق فرغان، وذلك أمام كوبري البوصة بدائرة مركز ديرب نجم، ما أسفر عن إصابة العروسين ومصرع شقيقة العريس وخاله، قبل أن تلفظ العروسة أنفاسها الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق بمركز شرطة ديرب نجم صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وملابساتها وكيفية حدوثه.

ووصلت الجثامين الثلاثة إلى مقابر قرية كراديس، وذلك مع فجر السبت، وسط حضور المئات اكتظت بهم جنبات المقابر، وتم تشييع الجنازة ودفن الجثامين وسط حزن عارم من جانب الجميع.

فيما تم نقل العريس إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ديرب نجم المركزي؛ بعدما ساءت حالته بصورة كبيرة، وذلك تحت إشراف طبي من مستشفى ديرب نجم المركزي.