المرصد السوري: ضربات جوية تركية تستهدف مواقع كردية بشمال شرقي سوريا

قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بعد أن استهدفت ضربات جوية تركية مواقع كردية في شمال شرقي سوريا، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل السبت.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن 25 غارة جوية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في ريف كوباني وحلب.

وأفاد المرصد، الذي يوثق الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 11 عاما، بأن مواقع للجيش السوري تعرضت للقصف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم جنود من قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.

وكتب قائد "قسد" مظلوم عبدي عبر تويتر أن الهجمات هددت المنطقة بأسرها.

وتابع: "هذا القصف ليس في صالح أي طرف.. نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب كارثة كبيرة.. وإذا اندلعت الحرب، سيتأثر الجميع".

وأكد التلفزيون السوري الحكومي الهجمات.

وتأتي الضربات الجوية بعد أسبوع من هجوم بالقنابل في إسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80.

وتلقي تركيا باللوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني المحظور في الهجوم.

ونفى حزب العمال الكردستاني هذا الاتهام.