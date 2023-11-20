وزير إسرائيلي: تبادل الأسرى مع حماس لن يتم دون قيادة مصرية للوساطة

قال وزير الزراعة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر، آفي ديختر، اليوم الاثنين، إن تبادل الأسرى مع حركة حماس، "لن يتم دون قيادة مصرية لدور الوساطة"، حسبما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ديختر إن "حركة حماس تمارس المراوغة لجني المزيد من الثمار"، مضيفا: "نحن جميعاً ندرك أن الصفقة لن تتم بدون قيادة مصرية، تجربتنا مع حماس سيئة للغاية، فهم يقومون بكل الأمور من المناورات لجني الأرباح من وجهة نظرهم"، وفقا لما أوردته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت في إحصائية غير نهائية، أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

فيما خرجت عن الخدمة 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وذلك وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.