قوات الدعم السريع تعلن فرض سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الأولياء العسكرية

أعلنت قوات الدعم السريع، فرض سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الأولياء العسكرية.

ونشر حسابها على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد احتفال عناصرها بذلك، ملوحين بالأسلحة وعلامات النصر، مرددين "الله أكبر".

وصاحب مقطع الفيديو تعليق: "قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الأولياء العسكرية وفرار بقايا مليشيا البرهان".

قوات الدعم السريع تفرض سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الأولياء العسكرية وفرار بقايا مليشيا البرهان#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/ucK3OwyBeR — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) November 20, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال شهود، إن قوات الدعم السريع سيطرت على المطار الرئيسي في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور بعد اشتباكات ضارية مع الجيش السوداني.

وأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، بأن السوق الرئيسي في الضعين أغلق بسبب المعارك، كما نزح عدد كبير من السكان إلى أطراف المدينة هربا من الفتال المستعر.

وأحكمت قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة قبضتها على ثلاث مدن رئيسية من جملة خمس مدن في إقليم دارفور، وهي زالنجي في الوسط ونيالا في الجنوب إضافة إلى الجنينة في الغرب، بينما ما زال الجيش السوداني محتفظا بمقراته في الضعين والفاشر شمالا.

واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في أبريل نيسان بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.