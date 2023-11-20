حزب الله اللبناني يستهدف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين بـ 3 مسيرات هجومية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية اليوم بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي "رميش" و"عيتا الشعب" وأطراف بلدة "علما الشعب"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في بلدة "ميس الجبل"، بحسب الوكالة، وطال القصف الإسرائيلي "تلة العزية" في خراج بلدة "ديرميماس" جنوب لبنان.

وكان حزب الله، أعلن، في وقت سابق أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدات "طيرحرفا" و"رب الثلاثين" و"محيبيب" وأطراف بلدات "يارين" و"بليدا" و"علما الشعب" الحدودية جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "مارون الراس" الحدودية جنوب لبنان بمشاركة المروحيات الإسرائيلية، وقصفت أيضاً أطراف بلدة "حولا" ووادي "السلوقي"، واستهدف القصف حرش "هورة" بين بلدتي "ديرميماس" و"كفركلا" وبلدة "مركبا" جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا أيضا ثكنة "برانيت" الإسرائيلية باستخدام صواريخ "بركان" من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".