دخول معدات للمستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، صباح الاثنين، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر.



وأفادت قناة «المملكة» الأردنية، اليوم الاثنين، أن المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة.



وأوضح مراسل القناة، أن المستشفى الميداني الأردني (2) هو المستشفى الميداني الأول الذي يدخل قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.



وقال مراسل «المملكة»، إنه من المرتقب خلال يومين وصول وفد طبي أردني من 50 طبيبا، سيعملون على تشغيل المستشفى.



وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، أن القطاع بحاجة لمزيد من المستشفيات سواء في جنوب قطاع غزة أو شماله؛ بسبب تكدس الحالات وعدم قدرة المستشفيات على التعامل معها.



وفي تصريح لـ«المملكة» قال القدرة، إن المستشفى الميداني الأردني الثاني سيقام في خان يونس.



وناشد كل الدول بتوفير مستشفيات ميدانية بقدرات كاملة حتى تستطيع من إنقاذ حياة آلاف الجرحى من منطقة شمال قطاع غزة وجنوبه.



وأشار إلى الحاجة لتوفير طواقم طبية دولية للوصول إلى مستشفيات قطاع غزة، حيث إن مستشفيات قطاع غزة في جنوب القطاع تعمل بطاقة 15% تقريبا، وهذا العدد ضعيف جدا من عدد الجرحى المكدس في المستشفيات أو الذي يصل بعد كل مجزرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



ولفت إلى أن منطقة شمال قطاع غزة محرومة تماما من الخدمات الصحية، وأكثر من 700-800 ألف موجودين في منطقة داخل غزة والشمال، وهم محرومون تماما من الخدمات.