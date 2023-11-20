قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويا ل2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 ملايين طن سنويا، وبالتالي هناك فجوة تقدر ب 400 ألف طن.

ولفت إلى أنه تمت زيادة الكميات من السكر في السوق المصري بقوة، حيث إن المصدر الرئيسي للحصول على السكر يكون من خلال الحكومة وشركات قطاع الأعمال، موضحا أن دور الدولة في هذا التوقيت توجه حميد للحفاظ على الأسعار في السوق، وقدمت بتوفير 28 ألف طن، وما يتم طرحه أسبوعيا 40 ألف طن، بما يعني 160 ألف طن شهريا.

وشدد على أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتا ولكنها تضبط الأسواق، معقبا: «السوق المصري اعتاد الزيادات الطبيعية، ولكن هناك عوامل غير طبيعية على مستوى الأسواق العالمية، في ظل زيادة الطلب على السلع، والمعروض من السلع».

ولفت إلى أن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على هذه السلع، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، ولكنها ربما تستغرق بعض الوقت.

وذكر أن السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن، يكون بسعر 12.60 جنيها للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر يصل لـ 45 و 50 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق.