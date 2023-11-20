فريد زهران: أؤيد خروج الدولة من المشروعات باستثناء 3 قطاعات

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الدولة يجب أن تتخارج فورا من الاقتصاد بإجراءات حاسمة باستثناء ثلاثة قطاعات.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن ملكية الدولة يجب أن تقتصر على المشروعات الاستراتيجية مثل قناة والسويس والموانئ، والمشروعات وثيقة الصلة بالخدمة التي لا تتحول إلى سلعة مثل التعليم ومياه الشرب.



وأشار إلى أن ملكية الدولة يجب أن تقتصر أيضا على المشروعات الكبيرة التي يُحجم عنها القطاع الخاص مثل الحديد والصلب والأسمدة.



ونوه بأن هذه هي الصنوف الثلاثة من المشروعات التي يجب أن تمتلكها الدولة، على أن تتخارج من المشروعات الأخرى.



ولفت إلى أنه يجب إعادة الروح التنافسية للسوق، معتبرا أن الاقتصاد يُدار حاليا بمنطق الأمر المباشر والإسناد المباشر ما يؤدي - وفق رأيه - لغياب التنافسية.