انطلاق المرحلة الثانية لبيع تذاكر يورو 2024 في الرابع من ديسمبر

تنطلق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) في ألمانيا، يوم الرابع من ديسمبر المقبل، بعد يومين فقط من قرعة دور المجموعات للبطولة، بحسب ما أعلن اتحاد الكرة الألماني اليوم الاثنين.

وسيتم طرح مليون تذكرة لجماهير المنتخبات الـ21 التي ضمنت المشاركة في البطولة القارية، على أن تتبعها المرحلة الثالثة من عملية بيع التذاكر العام المقبل بعد تأهل المنتخبات الثلاثة المتبقية عبر الدور الفاصل.

وشهدت المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر بيع مليون و200 ألف تذكرة عبر قرعة على 20 مليون طلب شراء التذاكر، وفي تلك المرحلة كان من المعروف فقط مواعيد وأماكن مباريات دور المجموعات للدولة المضيفة ألمانيا.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (33 دولار) لمباريات دور المجموعات وحتى ألف يورو للمباراة النهائية، وهي الشريحة الأعلى لتذاكر البطولة.

وتقام بطولة يورو 2024 بمشاركة 24 منتخبا في عشر مدن ألمانية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو.

وحتى الآن تأهلت منتخبات ألمانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا والمجر وهولندا والبرتغال ورومانيا واسكتلندا وصربيا وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا.

وستتحدد باقي المنتخبات المتأهلة للبطولة من خلال الجولة الأخيرة للتصفيات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وأيضا خلال الدور الفاصل الذي يقام في أواخر مارس على أن تقام قرعة دور المجموعات في الثاني من الشهر المقبل في هامبورج.