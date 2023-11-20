تحرير 40 محضر نظافة وإشغال طريق بالمنيا خلال النصف الأول من نوفمبر

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صرح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة والإنارة والإزالات اليومية بالقرية، والقرى التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات الضرورية.

ورفع قسم البيئة بحي وسط المدينة مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع الحي، وتم تحرير 11 محضر نظافة، و21 محضر إشغال طريق لتيسير الحركة المرورية ورفع كل الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والمركبات، وأيضا تم تحرير 8 محاضر رخص إشغال طريق حفاظا على مظهر وجمال الحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.