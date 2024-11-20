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أعداد جريدة الشروق
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إيران تحذر قوى أوروبية من تقديم مشروع قرار ضدها بوكالة الطاقة الذرية

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 10:03 ص

قالت وزارة الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق تيليجرام، الأربعاء، إن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد الأمور.

وأضافت الوزرارة أن مشروع القرار الأوروبي يتناقض مع "الأجواء الإيجابية" التي نشأت بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد الأمور.

وأكد البيان أن الوزير عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي بتحذير طهران لفرنسا وألمانيا وبريطانيا من طرح قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، إن وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو لبحث تطورات المفاوضات النووية، وانتقد فيه ما وصفه بـ"الإجراء الاستفزازي وغير المبرر" الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض إجراءات حظر جديدة على إيران.

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