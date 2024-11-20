تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، والتي تُقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن المطيري، ومحمد الجسار، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتستمر حتى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 544 دار نشر تنتمي لـ 31 دولة.

وقالت الأمين العام المساعدة لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عائشة المحمود، في تصريحات اليوم، إن المعرض يُقام هذا العام تحت شعار "العالم في كتاب"، في إشارة إلى أهمية الكتاب ودوره في خدمة الدول والشعوب ونشر المعارف والثقافات.

وقد اختارت إدارة المعرض المملكة الأردنية لتكون ضيف شرف هذه الدورة، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التي تُسلط الضوء على الثقافة الأردنية ورموزها، وستقدم في هذا الإطار أربع محاضرات رئيسية في رواق الثقافة ومنها محاضرة في اليوم الأول عن العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية بدولة الكويت، وأيضا محاضرة عن المشهد الفني في الأردن، ومحاضرة حول القدس والأقصى والرعاية الهاشمية، بالإضافة إلى محاضرة حول الصناعات الإبداعية في الأردن.

ووفقاً لبيان، فإنه يُشارك في الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، 31 دولة منها 19 عربية و12 أجنبية إضافة إلى مشاركة 544 دار نشر، تقدم 243 ألف عنوان من ضمنها 14630 عنوانا حديثا، فيما يبلغ عدد العناوين الخاصة بالطفل 47367 عنوانا منهم 1929 عنوانا حديثا.

ونقل البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) نسخة منه، عن خليفة الرباح، مدير المعرض قوله: إن المعرض يصاحبه برنامجا مهنيا يستمر على مدار يومين، ويتضمن نقاشات بين الناشرين العرب حول حاضر ومستقبل صناعة النشر عربياً، وسبل النهوض بها.

وأشار إلى أنه تم اختيار الكاتب والجغرافي والمترجم الكويتي عبدالله الغنيم، ليكون شخصية المعرض هذا العام، وذلك تقديراً لعطائه ولجهوده واحتفاءً بمسيرته الثرية.

وتتضمن أجندة الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، عدداً من البرامج بينها: "المقهى الثقافي"، و"زاوية كاتب وكتاب"، و"الرواق الثقافي"، والأمسيات الشعرية، وبرامج أخرى تُشارك فيها رابطة الأدباء الكويتيين والعديد من مؤسسات النفع العام والمجتمع المدني، ووزارة النفط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها، إضافة إلى "منصة المؤلف" التي تتكوّن من ثلاثة أقسام تخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الاعلام ومكتبة الكويت الوطنية.