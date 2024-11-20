أوكرانيا تتهم مجددا القوات الروسية بقتل أسرى حرب

اتهمت كييف مجددا القوات الروسية بقتل أسرى حرب أوكرانيين.

ولقى جنديان أوكرانيان أسيران حتفهما برصاص جنود روس منذ ما يزيد على أسبوع ونصف الأسبوع بالقرب من قرية نوفودميتريفكا في منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت السلطات، اليوم الأربعاء، أنه قد تم إجبار الجنديين العزل على خلع ملابسهما مسبقا. وتردد أيضا إن ثلاثة أشخاص جرحى قُتلوا في هذا الموقع في قطاع جبهة بوكروفسك.

وفي الوقت ذاته، أعلن مفوض حقوق الإنسان دميتري لوبينيز، عبر قناته على تطبيق تليجرام، عن حادثة أخرى في منطقة كورسك الروسية، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقد أصبحت الحادثة معروفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرضت قناة "فريدوم" التليفزيونية الأوكرانية الرسمية، إلى جانب رسالة لوبينيز عبر تطبيق تليجرام، لقطات مصورة، تم التقاطها على ما يبدو بطائرة مسيرة، تظهر مقتل عشرة أشخاص بالرصاص.

وقال لوبينيز إنه أبلغ الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحادثة في رسالة.