 عاصفة قوية تضرب شمال كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ بأمطار غزيرة - بوابة الشروق
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عاصفة قوية تضرب شمال كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ بأمطار غزيرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - 5:38 ص

تستعد مناطق شمال كاليفورنيا والشمال الغربي من المحيط الهادئ لعاصفة قوية يتوقع أن تجلب أمطارا غزيرة ورياحا شديدة إلى المنطقة، مع احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء وفيضانات مفاجئة.

وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة. وتعتبر هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.

ويتوقع أن يشهد جنوب بورتلاند في ولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو أمطارا غزيرة بشكل خاص، بحسب ريتشارد بان، عالم الأرصاد في مركز التنبؤات الجوية التابع لخدمة الطقس الوطنية.


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