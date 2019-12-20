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تقرير: قوات الوفاق الليبية تعلن نجاح أهدافها العسكرية في محيط ترهونة

علم ليبيا
علم ليبيا
طرابلس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 10:52 م

قالت "قناة ليبيا الأحرار" مساء اليوم الجمعة إن قوات حكومة الوفاق حققت أهداف عملياتها العسكرية في محيط ترهونة.

وتقع مدينة ترهونة (90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، وتعتبر أكبر المدن الداعمة للمشير خليفة حفتر في الغرب الليبي.

وأضافت القناة الداعمة لحكومة الوفاق في نبأ عاجل "قوات الوفاق تعلن نجاح أهداف عملياتها العسكرية في محيط ترهونة، وتؤكد عودة مقاتليها إلى مقراتهم تنفيذا للعمليات".

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية الداعمة لحفتر عن مصادر لم تذكرها، ما يفيد بشن قواته عشر ضربات جوية على مسلحي قوات الوفاق في الداوون، مؤكدة انسحاب قوات الوفاق منها باتجاه مدينة "مسلاتة" شرق طرابلس.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر تشن هجوما لاقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن قوات حماية ترهونة التابعة لها قامت اليوم بطرد قوات حفتر من منطقة الداوون شرقي مدينة ترهونة ".

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