الزمالك في مهمة استعادة الثقة أمام سموحة

كارتيرون يبحث عن النقاط الثلاث لتجدد أماله بالمنافسة .. وحسام حسن يأمل في الفوز معتمدا علي جهود لاعبيه

يواجه نادي الزمالك، نظيره سموحة السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك وسموحة اللقاء وشعارهما الفوز ولا بديلا عنه، خاصة مع تساوى الفريقان بنفس الرصيد من النقاط، برصيد 13 نقطة، إلا أن الأفضلية تصب في مصلحة الزمالك بفارق الأهداف عن سموحة، حيث لعب الأبيض 7 مباريات فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة مع فريق مصر بهدف لكل فريق، وخسر مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبي، والنقاط الثلاث ، يبحث عنه كلا المدربين ، الفرنسي باتريس كارتيرون وحسام حسن .

الزمالك يدخل المباراة وهو يمر بفترة صعبة بعدما فقد عدد كبير من النقاط في الدوري ، واصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي ، 5 نقاط ، ويمتلك الاخير مباراة مؤجلة مع المصري ، الفوز فيها كفيلا باتساع الفارق الي 8 نقاط ، وهو الامر الذي يعد مستحيلا علي الزمالك في استعادة الفارق ، خاصة وان الاهلي يقدم افضل عروضه خلال الفترة الحالية .

ويبحث الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، استعادة الانتصارات ، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية امام طلائع الجيش 3/2.

وتشهد مباراة اليوم، عودة حازم امام لقيادة الجانب الايمن ، بعدما وضح تأثير غيابه ، وفشل الصاعد محمد عبد السلام ، في سد فراغه ، خاصة وانه يلعب في غير مركزه الاساسي ، في الوقت الذي يتواصل غياب كلا من عبد الله جمعة واحمد زيزو ومحمود شيكابالا .

ويعتمد كارتيرون ، علي جهود الثلاثي العربي ، فرجاني ساسي ومحمد اوناجم واشرف بنشرقي ، بجانب الهداف مصطفي محمد في الفوز بالمباراة الصعبة ، والتي يسعي من خلالها ان تكون بوابة انطلاقة الفريق الابيض نحو المنافسة علي الدوري ، والضغط علي منافسيه .

في المقابل ، يدخل سموحة المباراة ، رافعا شعار العودة بالنقاط الثلاث ، ومواصلة عروضه الجيدة تحت قيادة حسام حسن ، بعدما جمع الفريق 13 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات علي انبي وطلائع الجيش واسوان ، وتعادل في 4 مباريات مع المقاولون العرب وبيراميدز وطنطا والانتاج الحربي ، ولم يخسر سموحة ، سوي مباراة واحدة امام الاهلي في افتتاحية الدوري.