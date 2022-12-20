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قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن بلاده تسعى لن تكون وسيطا لحل الخلافات بين الفرقاء.

وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تهتم كثيرا بهذا المؤتمر لتعزيز الفرص والتطلعات نحو تعميق أواصر العمل المشترك على كل المستويات.

وشدد على أهمية هذا التعاون والشراكة لما يعود بالنفع على الجميع.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.