جامعة العريش تنظم احتفالية «يوم في حب مصر» احتفاء بعيد العلم

نظمت جامعة العريش بشمال سيناء احتفالية عيد العلم الأول، لتكريم عدد من علمائها ومفكريها وباحثيها والخرجين وأوائل الجامعة والاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعة؛ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، تهدف احتفالية عيد العلم بجامعة العريش إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وأضاف الدمرداش أن الجامعة تسعى منذ تأسيسها وإعلائها كجامعة مستقله على تشجيع التفوق والمتفوقين، إيمانًا منها بأن الإبداع العلمي والأدبي واحدا من أهم أدوات تطوير الأمة والرقي بها نحو مستقبل أفضل ولم تجد الجامعة مناسبة أفضل من يوم عيد العلم لإرساء هذا التقليد للاحتفال بالتفوق والمتفوقين وتحت شعار "يوم في حب مصر".

وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز النشر العلمي، وأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم، والطلاب الفائزين بجوائز خارج الجامعة، وتخلل الحفل، فقرة فنية وغنائية واستعراضية لفريق كورال الجامعة.