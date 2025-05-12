محافظ المنيا يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية المفاجئة التي تشهدها المحافظة حاليًا.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والجهات المعنية، لمتابعة الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بكافة القطاعات الخدمية لمتابعة أي مستجدات بشكل فوري.

وأكد المحافظ جاهزية فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي آثار ناجمة عن موجة الطقس، مشددًا على استمرار رفع حالة التأهب في قطاعات الإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، والكهرباء.

وناشد المحافظ قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في الشوارع والطرق السريعة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن العاصفة الترابية. كما دعا إلى تجنّب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة، وناشد المواطنين، خصوصًا مرضى الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، الالتزام بالإرشادات الصحية حفاظًا على سلامتهم.