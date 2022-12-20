قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن مشتركي تويتر الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على المنصة، في أول تعليقات له منذ أن صوت ملايين المستخدمين لصالح تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.

وقال رئيس تسلا إنه "سيلتزم" بنتيجة استطلاع الرأي، الذي أطلقه، وسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان ينبغي عليه التنحي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم تأكيد النتيجة صباح يوم الاثنين، حيث قال 5ر57% من أكثر من 5ر17 مليون حساب صوتوا إنه يجب أن ينسحب من دوره.

ونشر ماسك الاستطلاع على تويتر مساء الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.

وشمل ذلك تخفيف نهج الإشراف على المحتوى في تويتر والسماح للمستخدمين المحظورين سابقا بالعودة، ولكن أيضا حظر ثم إعادة بعض الصحفيين الذين يغطون أخباره ثم التخلي عن السياسة التي تحظر على المستخدمين التغريد بشأن روابط بعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وكانت بعض جماعات السلامة على شبكة الإنترنت، اتهمت الملياردير بالسماح بنشر الكراهية والإساءة والمعلومات المضللة بشكل أسهل على الموقع بسبب مبادئه في حرية التعبير.

وخلال فترة ولايته، قام ماسك أيضا بتسريح أكثر من نصف العاملين بالشركة على مستوى العالم.