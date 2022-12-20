مقتل 3 أشخاص إثر انفجار بخط غاز روسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة عمال حتفهم بعد أن تسبب تسرب للغاز في انفجار كبير بخط غاز روسي يستخدم لتصدير الغاز من سيبيريا إلى أوروبا، حسبما قال محققون اليوم الثلاثاء.

وما زال سبب التسريب في خط يورينجوي- بوماري- أوجهورود في جمهورية تشوفاشيا الروسية غير معلوم، وبالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص، أصيب شخص آخر.

وظهرت في الصور والمقاطع المصورة الملتقطة من موقع الانفجار كرة ضخمة من اللهب، قرب قرية يامباختينو، نحو 600 كيلومتر شرق موسكو.

وكان هناك عمل غير محدد يُجرى في خط الأنابيب البري، الذي يرجع تشييده إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأرسلت شركة جازبروم الحكومية للغاز فريق طوارئ لإجراء أعمال إصلاح. كما من المقرر أن تتولى لجنة معينة خصيصا التحقيق في سبب وقوع الحادث. وبدأت سلطة التحقيق المحلية الإجراءات الجنائية المتعلقة بانتهاك قواعد السلامة.