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شدد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على حرص بلاده على تعزيز التعاون الدولي من أجل أمن العراق والحفاظ على استقراره وسيادته.

وقال خلال افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،: "نشكر جهود (العاهل الأردني) الملك عبد الله لتعزيز التعاون العربي المشترك"

وأشاد الزياني بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وما تم عليه الاتفاق من مشروعات تدعم اقتصاد العراق.

وتمنى أن يسهم المؤتمر في الخروج بنتائج إيجابية تعزز التعاون والشراكة بما يعود بالخير والنماء على جمهورية العراق وشعبه.

وقال إن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في إطار دعم الملك عبدالله الثاني الدائم للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.