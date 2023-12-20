كتائب القسام تعلن إيقاع 12 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في استهداف مبنى بمدينة غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة، مؤكدة مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.



وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 12 جندياً، تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



ولفتت إلى استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة، والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



وأكدت استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وأشارت إلى «استهداف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة (شواظ) وقذائف (الياسين 105) شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».



وذكرت أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



كما أفادت بأن عناصرها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية شمال شرق مدينة خان يونس، وأوقعوها بين قتيل وجريح.