شدد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، اليوم، على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرياً، مؤكداً أن المساعدات التي قدمتها أوروبا إلى مصر مؤخراً ليست مقابل التهجير.

وقال برجر، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة قرب نهاية العام، متحدثاً عن الوضع في غزة، إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يمارس في إطار القانون الدولي.

وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويعزز التعاون بين الاتحاد ومصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وهناك رحلة يومية من الاتحاد الأوروبي لمطار العريش في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، قال برجر إن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 50% مقارنة بعام 2022 بفضل تصدير الحاصلات الزراعية والغاز الطبيعي.

وحول مستجدات الوضع في البحر الأحمر، شدد سفير الاتحاد الأوروبي على ضرورة فتح مسارات الملاحة ووضع حد لهذه الهجمات، داعياً لإطلاق سراح السفن لتأمين مسار الملاحة في البحر الأحمر.