وزير فلسطيني: المواطن الفلسطيني يشرب في اليوم أقل من لتر ماء ووجبة واحدة على الأكثر

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ منذ ٧ أكتوبر الماضي، بل بدأ منذ ٧٥ سنة، لافتا إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس، وهذه الحرب التي اندلعت أوضحت تنكر الاحتلال الإسرائيلي لعملية السلام وحل الدولتين طبقا لقرارات القانون الدولي لإقامة حدود الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، خلال فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس وزراء الشئون العرب، أن هناك عائلات شطبت من السجلات المدنية، كما أن الاحتلال يحاول تهويد القدس والأماكن المقدسة.



وأضاف أن القوى السياسية الفلسطينية تقدمت لكل الدول منها الأشقاء وما في ذلك الدول التي تدعم العدوان وتوفر لهم الغطاء السياسي والمالي، "تحركنا مع كل هؤلاء من أجل وقف العدوان، والعقوبات الجماعية والتهجير القسري خارج غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية".



وتابع أن المواطن الفلسطيني، يشرب في اليوم أقل من لتر ماء ووجبة واحدة على الأكثر، وهناك حوالي ٨٠٠ ألف مواطن موزعين في مراكز إيوائية أو في بيوت الأقارب، وهذا ما تبقى لاستيعابه.



وكشف عن عدد الشاحنات التي نفذت لقطاع غزة، منذ مطلع نوفمبر حتى الآن، وهي ٤ آلاف و٦٣٠ شاحنة في حين كان يدخل يوميا في قطاع غزة ٦٠٠ شاحنة مكونة من غذاء ووقود.



وأوضح، أنه دخل لغزة ٣٦٠ ألف لتر من الوقود، و٩٦٢ لتر مكعب غاز وهذا لا يكفي لمدة ٣ أيام.



وأكد أنه لا يعمل في غزة سوى ٢١ مخبزا من أصل ٢١٧، وهناك نقص حاد في الخبز اليومي للمواطنين.



ورفض الإفصاح عن أرقام الشهداء قائلا: "لا نعرف عددهم وهناك آلاف فقدوا تم اعتقادهم واغتيالهم، وإسرائيل ترفض إعطاء أي رقم أو أي معلومة للصليب الأحمر الدولي.. فنحن أمام وضع في غاية الصعوبة، يضعنا أمام مفترق طرق وخريطة تفرضها أمريكا، وهي أن تكون إسرائيل عضو نشط في رسم سياستها الأمنية في الشرق الأوسط".



واختتم كلمته بتقديم التهاني لنيفين القباج وزيرة التضامن لرئاستها الدورة ٤٣ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كما قدم التهاني للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.