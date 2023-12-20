الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات وينصب حواجز عسكرية في محافظة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرى وبلدات في محافظة جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر وقرى نزلة زيد، طورة، الطرم، وفقوعة، ونفذت حملات مداهمة وتفتيش، ونصبت حواجز عسكرية على الشارع الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة، وعند مدخل قرية كفيرت، وعلى شارع جنين - نابلس، وداخل قرية الطرم، وعند مدخل قرية زبدة، ودققت في بطاقات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما أدى الى إعاقة حركة تنقلهم، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من حشودتها العسكرية وتواجدها في محيط حاجز الجلمة وبمحاذاة قرية مقيبلة داخل أراضي الـ48 شمال شرق جنين.