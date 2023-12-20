نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مصدرين إسرائيليين، قولهما إن الجيش لم يُفاجأ باكتشاف شريط فيديو يظهر قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، وجميع أطرافه سليمة.

ووفق المصدرين، اللذين لم تذكر الإذاعة اسميهما، فإن القوات الإسرائيلية كانت على علم بحالة بحالة الضيف منذ عدة سنوات، رغم التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه، إثر ضربات إسرائيلية كانت "مقصودة" منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق شبكة سكاي نيوز.

‏وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد كشفت الثلاثاء، أن الجيش حصول على مواد استخباراتية خلال حرب غزة، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد "القسام" وهو بصحة جيدة.

وأضافت أن المواد الاستخباراتية الجديدة تخالف التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه.

وأشارت «معاريف» إلى أن ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوزير آفي ديختر كان قد كشف، قبل نحو 20 عاما، أن الضيف أصيب بشلل جزئي من جراء غارة استهدفته.

وأدلى ديختر بهذا التعليق عند مغادرته جهاز الشاباك، الذي قاده حتى عام 2005.