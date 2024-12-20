الدفاع المدني الفلسطيني: سقوط 53 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة بمدينة غزة

أعلن الرائد محمد بصل، الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت بالمدفعية تجمع مدارس في حي التفاح شرق مدينة غزة؛ يضم مدارس هاشم الريس والكرامة والهاشمية، بالإضافة إلى منزل لعائلة فلسطينية، واصفا المشهد بالمجزرة الكبيرة والصعبة.

وأشار خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية فجر الخميس، إلى استقبال المستشفى الأهلي العربي أكثر من 50 مصابا لا يتوفر لهم أسرة، وسط عجز طبي عن التعامل مع هذا الكم الهائل من الإصابات، والتي تضمنت حالات بتر وفقدان بصر وحروق وتشوهات.

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 13حالة، بالإضافة إلى 6 حالات خطيرة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي المكثف منذ الليلة الماضية أسفر عن استشهاد 40 شخصًا، ليصل إجمالي عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة إلى 53 شهيدًا في مدينة غزة.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن المدارس المستهدفة كانت تأوي آلاف النازحين كونها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وترفع علم الأمم المتحدة.