الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية، صباح اليوم، الجمعة، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف يوم الخميس الماضي.

الأهلي استأنف تدريباته صباح اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس، ضمن الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن محمد الشناوي قام بعمل جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي، منذ الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وشهد مران الأهلي الخميس إصابة محمد الشناوي بكدمة في الكتف، وسط مخاوف من عدم لحاقه بمباراة شباب بلوزداد.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.