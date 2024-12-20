استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 65 إلى 71 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎وثبتت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 135 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 690 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 350 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 180 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.