التضامن تنقذ مسنا قضى 35 عاما في الشوارع

وجهت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة إليها، التي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الرصيف أمام حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة.

وبناءً عليه، توجه أعضاء الفريق المركزي وفريق التدخل السريع المحلي بالجيزة إلى مكان تواجد الحالة، وتم البحث عنها بشكل مكثف حتى تم العثور على المسن. وبعد إجراء دراسة حالة، تبين أنه يبلغ من العمر 65 عامًا، مطلق منذ أن كان عمره 30 عامًا، وليس لديه أولاد أو أوراق ثبوتية.

وكان المسن يعمل "مكوجي"، ويقيم بشقة، لكن تراكمت عليه الإيجارات لعدم قدرته على العمل، فظل في الشارع بلا مأوى متنقلاً بين أحياء السيدة زينب والجيزة، ويعتمد على الوجبات الغذائية من المارة، وذلك لمدة 35 عامًا تقريبًا، نصف عمره.

نجح فريق التدخل السريع في إقناعه بمخاطر بقائه في الشارع وسط البرد القارس في فصل الشتاء، فوافق على نقله إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليحصل على كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. وقد تم التنسيق مع إحدى مؤسسات الرعاية لاستقبال المسن، ليعيش حياة كريمة وآمنة بعيدًا عن مخاطر الشارع.

ويواصل فريق التدخل السريع بالوزارة تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى من خلال الخط الساخن 16439، وأيضًا عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، بالإضافة إلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي