استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات، اليوم الجمعة، 20 ديسمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

ثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 13 إلى 18 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

ثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ثبت سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 20 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 25 إلى 37 جنيها.

ثبتت أسعار الجوافة لتتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 17 إلى 27 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 25 إلى 40 جنيها.

ثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 10 إلى 16 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها