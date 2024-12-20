كتائب القسام تنفذ عملية استشهادية في قوة إسرائيلية بجباليا

قال مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الجمعة إن أحد مقاتليها نفذ عملية استشهادية في قوة إسرائيلية من 6 جنود بمخيم جباليا وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الأمر يتعلق بـ"عملية أمنية معقدة فجر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة اسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري".

وأشار إلى أن المقاتل تمكن في البداية من الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر داخل المخيم.

ثم بعد ساعة من الحدث "تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال ووصل لقوة صهيونية من 6 جنود وفجر نفسه فيهم"، موقعا جميع أفرادها قتلى وجرحى.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تشن عمليات نوعية وتخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جميع أنحاء القطاع منذ أزيد من عام، خاصة بمخيم جباليا شمالا حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية خلفت عشرات الشهداء ودمارا كبيرا في المساكن والمنشآت.

وتواصل إسرائيل، المدعومة أمريكيا، منذ السابع من أكتوبر 2023 عدوانها المتواصل على غزة، مما خلف نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، وفق تقارير أممية ومحلية.