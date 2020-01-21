مصر للطيران: طرح درجة سفر جديدة لرفاهية الركاب







أعلنت شركة مصر للطيران، عضو تحالف ستار، عن إطلاق درجة السفر الجديدة "درجة الرفاهية" "Comfort Class" على رحلاتها الدولية التي يتم تشغيلها بأسطولها من الطائرات الجديدة من طراز أيرباص "A220-300"، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل -في بيان للشركة اليوم الثلاثاء- أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بهذه الدرجة على المقاعد الأمامية المتوفرة بهذا الطراز من الصف الأول للمقاعد وحتى الصف الثالث وسيتمتع العملاء المسافرون على هذه الدرجة بالعديد من المميزات أثناء رحلاتهم والتي تتضمن إنهاء إجراءات السفر من خلال كاونترات درجة رجال الأعمال، واصطحاب حقيبتين وزن كل منهما 32 كيلوجراما، بالإضافة إلى حقيبة يد وزن بحد أقصى 8 كيلوجرامات وأولوية صعود الطائرة وأميال سفر، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، وذلك بأسعار أقل من درجة رجال الأعمال التي كانت متوفرة على هذا الطراز.

جدير بالذكر أن هذه الدرجة متوفرة اعتبارًا من اليوم على عدد من نقاط مصر للطيران الدولية ومن بينها بيروت، إسطنبول، الشارقة، موسكو، القصيم، عمان وأربيل ومسقط وغيرها من الخطوط خلال الفترة القادمة مثل فيينا وأثينا.