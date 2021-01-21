ختام الأسبوع الأول من البرنامج التدريبى لإعداد وتأهيل القيادات التربوية بالوادى الجديد

أعلن سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد القيادات التربوية بالمحافظة والمنفذ، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية بمقر قاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، بحضور وصفى حسن مدير التدريب بالمديرية.

وقال النيلي، إنه تم منح جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب، في ظل أن مدة التدريب 5 أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية، وذلك للمرشحين من منسوبى الديوان والإدارات التعليمية الخمس.

وفي ختام فعاليات البرنامج بإدارة الداخلة التعليمية، تم منح جميع المتدربين شهادات اجتياز الأسبوع الأول من التدريب، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.