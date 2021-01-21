ضبط المتهم بإصابة شخص بحروق خلال مزاح بينهما بالدقهلية

رصدت المتابعات الأمنية ما تم نشره على حساب (أحد الأشخاص) بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا منشورا أسفل صورة شخص تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المطرية بمحافظة الدقهلية بإلقاء "بنزين" على نجله وقيامه بالاتصال بأهلية المجنى عليه وتهديدهم والتعدى عليهم بالقول.



بالفحص تبين قيام المجنى عليه "نجل الشاكى" بسابقة تحرير محضر بالواقعة واتهامه لـ"سائق" بحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء قيامهما بإشعال بعض الأخشاب للتدفئة وقيام المتهم على إثرها بالمزاح وإلقاء كمية من مادة "البنزين"، على النيران محدثًا إصابات المجنى عليه بحروق متفرقة من الدرجة الأولى.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه أثناء مزاحهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.



