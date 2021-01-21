استمرار خسائر شركة طيران يونايتد أيرلاينز

كبدت جائحة فيروس كورونا شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز خسارة كبيرة مرة أخرى في نهاية عام 2020.

وأعلنت الشركة في شيكاغو مساء أمس الأربعاء ، بعد إغلاق تعاملات البورصة الأمريكية أن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، سجلت صافي خسارة قدرها 9ر1 مليار دولار، مقابل أرباح قدرها 641 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت إيرادات يونايتد أيرلاينز خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 69% سنويا إلى 4ر3 مليار دولار.

في الوقت نفسه لم تكن تقديرات الربع الأول من العام الحالي متفائلة أيضًا ، حيث تتوقع الشركة انخفاض أرباحها بما يتراوح بين 65% و70% عن أرباح الربع الأول من 2019.

وبلغ إجمالي خسائر يونايتد أيرلاينز خلال العام الماضي ككل مع توقف معظم الرحلات الجوية أغلب شهور العام الماضي بسبب الجائحة 1ر7 مليار دولار مقابل أرباح قدرها 3 مليارات دولار في 2019. وتراجعت الإيرادات في العام الماضي بنسبة 65% سنويا إلى 4ر15 مليار دولار.