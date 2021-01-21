 ترامب يترك رسالة لـ بايدن على المكتب البيضاوي.. والرئيس الأمريكي: لن أكشف محتواها - بوابة الشروق
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ترامب يترك رسالة لـ بايدن على المكتب البيضاوي.. والرئيس الأمريكي: لن أكشف محتواها


نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 12:28 م

واحدة من الأشياء الأولى التي رآها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما جلس في المكتب البيضاوي للمرة الأولى اليوم، هي رسالة تركها هناك سلفه دونالد ترامب، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض لشبكة "CNN"، إن الرئيس السابق ترك مذكرة المغادرة لبايدن في المكتب البيضاوي، بالنظر إلى أن هذا هو المكان الذي تركه باراك أوباما.

وتواجد بايدن في المكتب البيضاوي للمرة الأولى منذ أن أدى اليمين، كما قال مسؤولو البيت الأبيض لشبكة "CNN".

وقال بايدن إن سلفه ترك له "رسالة ودية جدا" قبل مغادرته منصبه.

وفي حديثه من خلف مكتبه، قال بايدن إنه لن يكشف عن محتوى الرسالة احتراماً لترامب، مضيفا: "لأنها كانت خاصة لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه".

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