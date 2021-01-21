 بايدن: أوقع اليوم إجراءات تنفيذية لتوسيع اختبارات كورونا وإعادة فتح المدارس - بوابة الشروق
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بايدن: أوقع اليوم إجراءات تنفيذية لتوسيع اختبارات كورونا وإعادة فتح المدارس

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:46 م
جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، حرص إدارته على مكافحة فيروس كورونا، قائلًا إنه سيوقع اليوم إجراءات تنفيذية لتوسيع اختبارات كورونا وإدارة اللقاحات، فضلًا عن إعادة فتح المدارس والشركات بأمان.

وقال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «ليس لدينا ثانية نضيعها عندما يتعلق الأمر بالتحكم في هذا الفيروس. لهذا السبب، سأوقع اليوم إجراءات تنفيذية لتوسيع الاختبار وإدارة اللقاحات وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان».

وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية وطنية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستشري، في أول يوم عمل في منصبه اليوم الخميس، ووضع استجابة اتحادية منسقة قاومها سلفه دونالد ترامب لفترة طويلة.

وتهدف استراتيجية بايدن إلى استعادة الثقة في الحكومة، وتكثيف برنامج التطعيم، وتوسيع نطاق الفحوص ووضع الأقنعة الواقية، وإعادة فتح المدارس والشركات بصورة آمنة، وتعزيز المساواة العرقية.



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