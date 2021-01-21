المركزي التركي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي عند 17%

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أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس معدل الفائدة الرئيسي عند 17%، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات السوق.
وأشرف محافظ البنك ناجي إقبال على رفع تراكمي للفائدة الرئيسية بلغ 675 نقطة أساس منذ توليه المنصب في نوفمبر.