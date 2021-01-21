بيلوسي: مجلس الشيوخ مستعد لمحاكمة ترامب بسبب التحريض على التمرد

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الصدمة التي حدثت في السادس من يناير، باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي الكابيتول، كانت لها تأثيرات جسمانية ونفسية، منوهة إلى سرقة وتحطيم محتويات مكتبها.



وأضافت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنها قلقة من الضرر الذي ألحقه المقتحمون بالموظفين ومبنى الكابيتول، مؤكدة أنه ضرر يجب التطرق إليه.



وأشادت بالعودة والاستمرار في العمل وإحصاء أصوات المجمع الانتخابي؛ لتأكيد انتخاب الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، قائلة إن مجلس الشيوخ مستعد لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بسبب التحريض على التمرد الذي اجتاح مبنى الكابيتول.



ولفتت رئيسة النواب إلى أن ترامب هدد الديمقراطية والشعب الأمريكي، متابعة: «ترامب حفز الغوغاء وأرسل المقتحمين إلى الكابيتول، وعلينا انتظار انعقاد مجلس الشيوخ».