بلينكن يتعهد بمواصلة المحادثات مع روسيا وإرسال رد مكتوب إليها بشأن مخاوفها

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن الوضع المتوتر على الحدود الأوكرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة سترسل قريبا ردودا مكتوبة إلى روسيا للرد على مخاوفها ، في حين انتقد نظيره الروسي سيرجي لافروف ما وصفه بهيستيريا الغرب تجاه أوكرانيا مؤكدا أنه لا نية لدى موسكو لغزو جارتها، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بلينكن عقب اجتماعه بلافروف في جنيف اليوم الجمعة :" إذا كانت روسيا تريد أن تبدأ في اقناع العالم بأنه ليس لديها نية عدوانية تجاه أوكرانيا، فإن أفضل شيء للبداية هو عدم التصعيد. واتفق الجانبان على أنه يجب أن تسير المفاوضات في مناخ أقل انفعالا، وذلك على الرغم من تصريح لافروف بأنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت المحادثات بينهما تسير على الطريق الصحيح أم لا.

وأضاف بلينكن :" ما تم الاتفاق عليه اليوم هو أننا سنشارك روسيا في الرد على المخاوف التي أثارتها، وعلى مخاوفنا الخاصة، ووضع بعض الأفكار على الطاولة لدراستها ... ثم سنخطط للاجتماع مرة أخرى بعد إعطاء روسيا الفرصة لدراسة تلك الورقة.

وقالت بلومبرج إنه يبدو أن الاجتماع جاء لكسب بعض الوقت من قبل الطرفين لمواصلة الجهود الدبلوماسية وسط تحذيرات متزايدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ربما تخطط لغزو وشيك لأوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي بالقرب من حدودها. ولكن الوضع لا يزال في غاية الخطورة ومن غير الواضح ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لروسيا للرد على مطالبها بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان لافروف قد صرح قبل أسبوع أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يدونا ضماناتهما الأمنية أمام روسيا "لأن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، وذلك بعد جولات متعددة من المباحثات بدت أنها لم تنجح في تقريب الطرفين أكثر.

وتشير روسيا إلى أن أمنها غير مضمون طالما لم يلتزم الناتو بعدم التوسع شرقا أكثر، خصوصا في أوكرانيا وعدم ضم دول سوفيتية سابقة إلى الحلف، بالإضافة إلى سحب الأسلحة والقوات من شرق أوروبا ووسطها.