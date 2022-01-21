 إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة داخل شقة بأوسيم - بوابة الشروق
الجمعة 21 يناير 2022 5:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة داخل شقة بأوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 4:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 4:09 ص

أصيب 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.

وتبين حدوث انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة بالطابق الأول في عقار مكون من 7 طوابق، وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم كل من الزوج "طارق عفيفي"، والزوجة "إكرام محمد"، الابنة "آية طارق عفيفي"، الابن "أحمد طارق عفيفي"، زوجة الابن "آلاء عربي".

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق، وتبين حدوث انيهار جزئي لحائط المطبخ، بالإضافة إلى البلكونة بالشقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك