إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة داخل شقة بأوسيم

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أصيب 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.

وتبين حدوث انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة بالطابق الأول في عقار مكون من 7 طوابق، وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم كل من الزوج "طارق عفيفي"، والزوجة "إكرام محمد"، الابنة "آية طارق عفيفي"، الابن "أحمد طارق عفيفي"، زوجة الابن "آلاء عربي".

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق، وتبين حدوث انيهار جزئي لحائط المطبخ، بالإضافة إلى البلكونة بالشقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.