وزير الأوقاف: الدولة المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدولة المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات، مشيدًا بما شاهده من تطور ونقلة نوعية بمحافظة كفر الشيخ.

وشدد وزير الأوقاف -خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الدعوة أوقاف كفر الشيخ في إطار التواصل المستمر مع جميع المستويات القيادية بالمديريات الإقليمية وبحضور محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين- أنه لا تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بضبط الخطبة وقتًا وموضوعًا، كما أكد على عدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنبر، مؤكدًا أن صفحة الإمام على مواقع التواصل كمنبره، وأن علينا تكثيف الجهود لضبط الخطاب الدعوي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن موضوع خطبة اليوم كان بعنوان : "ضوابط بناء الأسرة"، مؤكدًا أن استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذي يعاني من عدم استقرار أسرته سيعاني أيضًا من عدم استقرار عمله، وسيؤثر كذلك على باقي أفراد الأسرة مما يخلق مجتمعًا مفككًا، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَمِنْ ‌آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" أي: ليسكن الرجل إلى زوجته وتسكن هي إليه ، ولم يأت في القرآن الكريم لفظ زوجة أبدًا ولا حتى عند الجمع ، فالمرأة نظير للرجل ، والعلاقة بينهما لا تقوم على المغالبة بل على الرحمة والمودة والسكينة ، مشيرًا إلى مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف ستكون بإذن الله تعالى نقلة تثقيفية وتوعوية لدى الأسرة المصرية .

كما أشار وزير الأوقاف إلى نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443هـ ، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ، مما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة لـ"صك الإطعام" ، والذي يمتد على مدار العام ، مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادًا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة ، وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة ، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أي أحد من المستفيدين.

وفي كلمته، أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود وزير الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا مؤكدًا دوره البارز والمؤثر والقوي في تأهيل الأئمة مما أنتج تطورًا كبيرًا في مستوى وأداء الأئمة وضبط الخطاب الديني، إضافة إلى دوره البارز على الصعيد الاجتماعي من خلال المبادرات المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرًا إلى أن صك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف من أهم هذه المبادرات التي توفر الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.