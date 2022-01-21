 سارة عبدالرحمن: سعيدة بتجسيد شخصية «هداية ملاك».. وتدريبات المسلسل كانت قاسية - بوابة الشروق
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سارة عبدالرحمن: سعيدة بتجسيد شخصية «هداية ملاك».. وتدريبات المسلسل كانت قاسية

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 3:08 ص

أعربت الفنانة سارة عبدالرحمن، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «تقلها دهب»، مشيرةً إلى أنها فور عرض المسلسل عليها تحمست للفكرة.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن التمرينات التي خضعت إليها أثناء التمرينات على مسلسل «تقلها دهب» كانت قاسية، متابعةً أنها سعيدة بتجسيد شخصية البطلة «هداية ملاك».
واستكملت، أنها لم تقابل «هداية ملاك» على الحقيقة، إلا أنها تواصلت معاها عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن شخصيتها لتجسيدها بطريقة صحيحة.
يذكر أن مسلسل «تقلها دهب» تم عرضه وهو يدور حول قصص لثلاث فتيات مصريات من بطلات الرياضة، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.

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