التنظيم والإدارة ينتهي من تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألف موظف إلكترونيا

الشيخ: الانتهاء من المرحلة الأولى لملف تحديث ملفات الموظفين إلكترونيا بالدولة



أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألفا و275 موظف إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز.



جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل، المنعقدة حاليا، والتي عقدها الجهاز لعدد من الصحفيين والإعلاميين، بعنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وكشف أنه فيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، بينما تبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%، منوها إلى أنه بشأن الحالة الاجتماعية، مشيرا إلى نسبة الأعزب تبلغ 8.30%، والمتزوج 59.22%، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.



وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، قال الشيخ، إن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة تبلغ 2.33%، ودرجة الماجيستير، 1.60%، والدبلوم 1.88%، زمالة 0.15%، مؤهل عال 45.09%، مؤهل فوق المتوسط 12.33%، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58% ، يقرأ ويكتب 3.98% ، أمي 1.69%.



وأضاف أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد 31 وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات أسطوانة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بجميع الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتي تم إطلاقها في اكتوبر 2018.



وتابع أنه جاري العمل بالتوازي في المرحلتين الثانية في الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.